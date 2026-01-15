Razers Project Ava lar deg designe din egen AI-ledsager og velge din favoritt-LLM

HQ

Det ble avduket i fjor, men på CES-messen i år fikk vi en nærmere titt på Razers Project Ava. Ava er en skrivebordsledsager som bruker AI-chatmodeller for å gi liv til en holografisk figur. Ava kan hjelpe deg med alt fra å øke K/D i spillet til å velge hvilken skjorte som virkelig får øynene dine til å stråle - Ava kan hjelpe deg med et utall oppgaver, og kan tilpasses etter eget ønske.

Akkurat nå har Ava noen få basisalternativer for utseendet sitt, men produktmarkedsføringssjef Justin Chen fortalte oss på CES at flere vil være tilgjengelige når dette konseptet lanseres fullt ut. "Vi ønsker også å gi folk muligheten til å lage sine egne tilpassede avatarer," sa Chen. "I tillegg til partnerskap med tredjeparter for å bringe lisensierte figurer, slik at du har figurer som du er kjent med inne i vårt lille hologram her."

Faker er en slik karakter som Razer allerede har integrert i Ava. Hvis du lurer på om du vil kunne bruke din favoritt AI LLM med Ava, bekrefter Chen at produktet er LLM-agnostisk. "Vi kommer til å gi brukerne muligheten til å velge LLM etter eget valg De vil kunne slippe, du vet velge det fra en rullegardinmeny eller noe sånt, slik at du kan bytte mellom Grok eller du vet ChatGPT, avhengig av hva du foretrekker."

Hvis du vil ta en nærmere titt på Ava selv, kan du sjekke ut videoen nedenfor: