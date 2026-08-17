RC Lens ydmyker PSG i Trophée des Champions – 1–0 til tross for rødt kort

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Paris Saint-Germain startet forrige uke med en viktig seier over Aston Villa og ble dermed det tredje laget noensinne som har klart å forsvare UEFA Super Cup-trofeet. Men søndag ble de ydmyket av RC Lens i Trophée des Champions: Lens vant 1-0 til tross for at de spilte med 10 spillere gjennom det meste av kampen.

Trophée des Champions, den franske versjonen av supercupen, spilles mellom Ligue 1-mesteren og Coupe de France-mesteren (eller mellom mesteren og sølvmedaljevinneren i ligaen dersom ett lag vinner begge titlene, slik det ofte har skjedd med PSG). Forrige sesong vant RC Lens sin aller første Coupe de France, og ble også nummer to i den franske ligaen, foran PSG i flere perioder av sesongen, og til tross for kontroversielle endringer i spilleplanen som så ut til å favorisere PSG mer.

Denne gangen stilte PSG med mange av sine VM-spillere utilgjengelige eller med svært lite trening (Ousmane Dembélé, Nuno Mendes og Fabián Ruiz ble satt på benken, men spilte i andre omgang, og Ruiz scoret et mål som ble annullert etter en tett VAR-gjennomgang). Florian Thauvin scoret i det 32. minutt for Lens, men få minutter senere ble Kylian Antonio utvist med rødt kort.

Lens holdt stand og vant sin første Trophée des Champions, og brøt dermed mønsteret: PSG hadde vunnet de fire siste på rad og hver eneste utgave siden 2013 frem til 2021-utgaven, da PSG tapte mot Lille.