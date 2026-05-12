Reacher har blitt fornyet for en femte sesong på Prime Video

Med tanke på at det er spin-offs på gang, inkludert en for karakteren Neagley, er det ikke akkurat en stor overraskelse at Prime Video fortsatt ser en stor potensiell fremtid for Reacher serien.

Vi sier dette som mens det ikke er noen eksakt dato i tankene for når den fjerde sesongen av showet vil ha premiere slik det ser ut(utover senere i år, forhåpentligvis...), vet vi at det Alan Ritchson-ledede prosjektet vil være tilbake for enda flere episoder nedover linjen, ettersom en femte sesong er fornyet og greenlit.

Dette bekreftes i en pressemelding der Prime Video også forklarer at ytterligere informasjon om sesong 4 "vil bli kunngjort på et senere tidspunkt" og at dette kapittelet vil være basert på forfatter Lee Childs 13. bok kjent som Gone Tomorrow. Når det gjelder hva du kan forvente, legger et sammendrag av de planlagte hendelsene til følgende.

"Når et tilfeldig møte med en fortvilet fremmed på t-banen går fryktelig galt, blir Jack Reacher dratt inn i et komplekst og dødelig spill som setter ham opp mot hensynsløse fiender fra maktens høyeste sjikt."

