Reacher: Sesong 4

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Selv om « Reacher alltid har vært en god serie, mener jeg at de ulike sesongene har vært av varierende kvalitet. Den første sesongen var over gjennomsnittet, kanskje på grunn av den rosenfargede gleden over endelig å få en mer autentisk « Reacher-fremstilling etter Tom Cruises tidligere filmatisering av forfatteren Lee Childs verk. Å se Alan Ritchson ta på seg rollen som den «imponerende, gigantiske fjell av en mann» føltes betydelig mer passende, spesielt siden han ser ut til å ha forstått oppgaven og fanget karakterens nyanser. Så kom sesong 2, som virket å fokusere mer på action og mindre på detektivdrama, og serverte en rekke episoder med en mer «Mission: Impossible»-aktig stemning. Det var god TV, men manglet litt av nyhetsverdien fra den første sesongen. Så kom sesong 3, som igjen ga oss en annerledes vinkling på « Reacher-formelen, og fungerte mer som et krimdrama-eventyr enn det som kom før den, og selv om den var grei, var det en voksende følelse (i hvert fall hos meg selv) av at denne adaptasjonen gradvis begynte å gå i oppløsning, og det som en gang var unikt, ble sakte men sikkert litt forutsigbart og lite minneverdig.

Det sier seg selv at jeg gikk inn i denne siste sesongen av « Reacher med en viss skepsis. Jeg var ikke i tvil om at det vi skulle få servert i det minste ville være «bra», fordi serien bygger på et solidt fundament, men det store spørsmålet var om det ville bli mer av det vi har sett i det siste, eller om den ville våge å være noe mer. Det ser ut til at showrunneren Nick Santora hadde ambisjoner for dette siste kapittelet.

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Det vi får i sesong 4, er en slags kombinasjon av sesong 1 og 2. Her finnes detektiv- og mysterieelementene fra de første episodene, alt mens vi følger « Reacher og denne nye rollebesetningen i arbeidet med å løse en merkelig sak som utspiller seg etter at en kvinne begår selvmord foran « Reacher i en T-banevogn. Hvorfor begikk kvinnen en slik handling, hva var motivene hennes, hvorfor var hun så fortvilet akkurat da, og hvorfor hadde hun på seg en vinterjakke midt på sommeren? Dette er spørsmål vi ser Ritchsons hovedperson tenke kritisk gjennom for å finne en logisk forklaring. Som seer får denne oppsettet til og med dine egne hjul til å snurre i et forsøk på å oppdage sannheten, og ofte føler du at du har grepet om situasjonen før en ny vri blir kastet inn i ligningen. For det meste fungerer første halvdel av sesongen på denne måten, med fokus på mysteriet, men likevel med tid til å få adrenalinet til å pumpe gjennom intens action der « Reacher pløyer seg gjennom fiender som en okse i en porselensbutikk.

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Selv om jeg ikke vil gå inn på spoilere, skjer det en stor vending omtrent halvveis i sesongen som snur hele dynamikken på hodet. Fra dette punktet skifter også sesongens grunnlag bort fra dette detektivopplegget og blir mer lik sesong 2s fullstendige action, der vi ser Reacher knuse hodeskaller, ta imot juling selv og generelt sett være en atypisk actionhelt til tross for at hele verden er ute etter ham. Selv om jeg ikke skal benekte at det er underholdende, og at det finnes noen interessante scener og koreograferte kampsekvenser som holder deg limt til skjermen, mener jeg likevel at denne sesongen av serien mangler litt slagkraft når det gjelder skurkene, og dette påvirker actionøyeblikkene.

Det er noe ved « Reacher og hvordan denne serien liker å sette tungvekter opp mot tungvekter for å skape eksplosiv, nesten titanisk action. Med tanke på det vi så i sesong 3 med Oliver Richters’ enorme kjempen Paulie, ville det være vanskelig å overgå det med en lignende trussel i sesong 4. Det ser imidlertid ut til at de kreative bak serien bestemte seg for å endre paradigmet ved å gå nesten den motsatte veien, der Reacher møter en helt ny type fiende, og for det meste føles de rett og slett ikke like imponerende eller skremmende som det vi har sett tidligere. Når de opererer i skyggene, er det et element av frykt takket være sløret som dekker disse kreftene, men så snart de blir avslørt, begynner man å føle seg tryggere i vissheten om at « Reacher er på jakt.

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Så ja, den fjerde sesongen av «Reacher» er virkelig underholdende å se på, med mange overraskende vendinger, sjokk, vold og action. Men samtidig føler jeg at serien fremdeles står overfor den samme utfordringen som den har hatt helt siden den hadde premiere, nemlig at den ikke helt klarer å finne ut hvordan den skal overgå den måten den startet på. Det er nok her til å holde deg spenning og engasjert, og jeg vil påstå at sesong 4 er den nest beste sesongen av « Reacher vi har hatt så langt, men denne siste omgangen med episoder skriver ikke om manuset for det vi har kommet til å forvente av « Reacher, noe som gjør at mine tidligere frykter forblir litt intakte. Ritchson er kanskje en sterk fyr, men kan han fortsette, sesong etter sesong, å bære vekten av denne serien? Det vil bare tiden vise.