Reacher-stjernen Alan Ritchson: "Jeg vil gjerne spille Batman"

Da James Gunn og Peter Safran presenterte planene for den nye kinofilmen DC Universe, bekreftet de at vi ville få to separate Batmans (Batmen?), ettersom Matt Reeves' The Batman serie ikke blir en del av DCU.

Dette betyr at Robert Pattinson vil fortsette å spille karakteren i disse filmene, mens det vil være en annen Batman i DCU. Det er fortsatt ikke bekreftet hvem som får æren av å spille denne versjonen av Caped Crusader, men vi vet om en som er veldig interessert i å gjøre det. I et intervju med The Hollywood Reporter legger Reacher -stjernen Alan Ritchson ikke skjul på at han virkelig, virkelig, virkelig ønsker å spille Bruce Wayne:

"Jeg vil gjerne spille Batman. Nå har jeg sagt det, ok? Jeg roper det ut fra hustakene: "Jeg vil være Bruce Wayne!". Her er greia med Batman. Vet du hva superkraften hans er? Intelligens. Han er den smarteste superhelten som finnes. Han er oppfinnsom og har alle dingsene, men han er supersmart. Jeg vil være den fyren. Og så vil jeg ha en hule med hyperbiler, sportsbiler og fantastiske motorsykler."

Vi kunne lett se for oss Ritchson som Bruce Wayne, og han har definitivt et superheltkompatibelt utseende, men hva synes du? Ville han være det beste valget, eller er det noen andre du ville foretrukket?