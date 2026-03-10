Reachers fjerde sesong kommer i år, ifølge Alan Ritchson

HQ

Vi har ventet på å høre nøyaktig når den fjerde sesongen av Reacher vil debutere på Prime Video, men det er tydeligvis før heller enn senere. Vi sier dette ettersom Alan Ritchson, stjernen i serien, nå har dukket opp og snakket om den kommende sesongen og når den skal debutere.

I en samtale med Collider i forbindelse med premieren på Netflix' War Machine, en film som vi mente kunne ha vært mye bedre, har Ritchson forklart at Reacher kommer tilbake i 2026, og at denne sesongen kommer til å bli en sesong man ikke kan gå glipp av.

"Vel, vi er ferdige med innspillingen av sesong 4 av Reacher. Det er den desidert beste sesongen vi har hatt til nå, så den kommer. Den kommer ut i år."

Reacher har stort sett holdt seg til en årlig utgivelsesplan, med 2024 som Reacher-mindre på grunn av at sesong 2 slippes i desember 2023 og sesong 3 i begynnelsen av 2025. Med den kommende debuten til Neagley-spinoffserien var det spørsmål om hvorvidt 2026 også ville være Reacher-løs, men tydeligvis kan vi i stedet få en dobbeltpakke med den bredere serien, noe som burde glede fansen.

Har du fortsatt glede av Reacher -serien?