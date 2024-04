Ready or Not 2 er angivelig under utvikling

HQ

En oppfølger til skrekkkomedien Ready or Not fra 2019 er angivelig under utvikling.

Jeff Sneider hevdet på The Insneider i forrige uke at arbeidet med Ready or Not 2 er i gang, og at Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan, Insidious: The Last Key, Escape Room, Escape Room: Tournament of Champions) er i samtaler om å regissere.

Ifølge Sneider kommer også Samara Weaving tilbake for å spille rollen som Grace. Weaving spilte en brud i originalen, hvis natt ble snudd på hodet etter at hun måtte delta i en skremmende lek med sine nye svigerforeldre.

Vil du se en oppfølger?