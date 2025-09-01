Ready or Not 2 "finner sted nesten umiddelbart etter at den første slutter"

Den 10. april får vi spille noen nye blodtørstige spill når 2019-suksessen Ready or Not endelig får en kinofølger kalt Ready or Not 2: Here I Come. Filminnspillingen ble avsluttet i juni, og nå gjenstår det bare å vente på den første traileren.

HQ

Men allerede nå får vi litt informasjon om filmen fra Elijah Wood, som spiller en foreløpig ukjent rolle. I et intervju med Bloody Disgusting avslører han at historien er nært knyttet til den første filmen :

"Det jeg elsker med denne oppfølgeren er at den virkelig utdyper mytologien, så jeg gleder meg til at folk skal få se den. Det er en film som utspiller seg nesten umiddelbart etter at den første filmen slutter, og som beriker alt du elsker med den opprinnelige filmen."

Samara Weaving er tilbake i rollen som Grace Maccaullay, og i tillegg til Wood kan vi også se frem til nykommere på rollelisten som Sarah Michelle Gellar og Kathryn Newton.