Ready or Not 2: Here I Come er nå tilgjengelig på Disney+

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I tillegg til at den andre sesongen av «X-Men '97» nettopp har hatt premiere på Disney+, har abonnentene på strømmetjenesten nå også fått en ny overraskelse. Det er blitt avslørt at skrekkfilmoppfølgeren « Ready or Not 2: Here I Come » har blitt lagt til på Disney+ gjennom samarbeidet med Hulu, noe som betyr at du kan se oppfølgeren med Samara Weaving i hovedrollen fra din egen stue i skrivende stund, etter at den hadde premiere på kino i mars.

For mer om * Ready or Not 2: Here I Come*: Vi har anmeldt filmen og likte den godt, noe du kan lese mer om i vår dedikerte anmeldelse.

I tillegg, når det gjelder hva Disney+-fans har å se frem til i ukene fremover, kommer «The Devil Wears Prada 2» snart på plattformen, etterfulgt en uke senere av «Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi».