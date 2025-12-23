Ready or Not 2: Here I Come fremskynder premieredatoen

Samara Weaving har det visst ikke lett. Ikke bare må hun flykte fra nok en gjeng med gale rike kultister i Ready or Not 2: Here I Come, men nå har hun fått to uker mindre å forberede seg på, ettersom filmens lanseringsdato har blitt flyttet frem to uker. I stedet for å ha premiere den 10. april, kommer Ready or Not 2: Here I Come nå den 27. mars.

Det er ikke gitt noen spesifikk grunn for flyttingen av utgivelsesdatoen, men Bloody Disgusting bemerker at det sannsynligvis viser tillit til filmen fra Searchlight Pictures. Nå vil imidlertid Ready or Not 2 gå opp mot en annen skrekkfilm fra Warner Bros. i They Will Kill You. Det kan imidlertid være tilfelle at Warner unngår den kommende oppfølgeren.

Ready or Not 2 følger Samara Weavings karakter Grace som nok en gang blir tvunget til å kjempe for livet i en sadistisk katt og mus-lek. Denne gangen er søsteren Faith ved hennes side, men spillet og spillerne har gått opp i nivå, og er nå klare til å ta på seg hva enn Grace kan kaste mot dem. Ta en titt på traileren nedenfor hvis du ennå ikke har sett den.