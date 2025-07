Ready or Not er nå en to-millioners selger på konsoll

HQ

Det ser ut til at Void Interactive har levert akkurat det fansen har sett etter i Ready or Not. Spillet er allerede en enorm suksess på PC, med nesten 10 millioner solgte eksemplarer på plattformen alene, men konsollene begynner å ta igjen forspranget, for få dager etter lanseringen på PS5 og Xbox Series X/S ble det avslørt at Ready or Not hadde solgt én million enheter på konsollene, noe det har fortsatt å bygge videre på.

Nå er det bekreftet at Ready or Not har solgt i to millioner eksemplarer på konsoller, en bragd som er oppnådd på mindre enn to uker. Dette gjør det taktiske skytespillet til en av årets største suksesshistorier, og vi kan helt klart forvente at flere milepæler vil bli nådd i nær fremtid ettersom jungeltelegrafen fortsetter å drive salget.

Voids administrerende direktør James Rodriguez uttalte om salgsbragden: "Takk til spillerne for at de møtte opp, spilte hardt og skapte orden i kaoset. Til VOID-utviklerteamet for å ha bygget det vi mener er det viktigste taktiske FPS-spillet i vår tid - og til våre venner og partnere for å ha hjulpet oss med å bringe RON til konsoll. Flere oppdateringer og mer innhold fremover."

Har du spilt Ready or Not ennå?