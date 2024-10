Ready or Not får en oppfølger

Samara Weaving fikk sitt store gjennombrudd da hun spilte hovedrollen i Ready or Not fra 2019, og har siden dukket opp i filmer som Babylon, Scream VI og Snake Eyes: G.I. Joe Origins. Det er ingen tvil om at vi kommer til å se mye mer til Weaving i fremtiden. Faktisk kommer vi til å se henne i rollen som Grace når Ready or Not 2 har premiere. Produksjonsselskapet Radio Silence har nå bekreftet at det kommer en oppfølger, og Samara Weaving vil være en del av den. Her er hva hun tidligere hadde å si om en potensiell oppfølger :

"Jeg er helt med. Jeg tror vi alle er med, jeg vet ikke. Jeg tror vi alle er med ... Jeg vet ikke om vi har hatt vårt blodhåndtrykk, men ganske mye. Vi har spyttet hverandre i hendene, men vi har ikke skåret hverandre i hendene og gnidd blodet vårt sammen."