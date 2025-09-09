Ready or Not fortsetter å blomstre på konsoller: Overgår 3 millioner solgte eksemplarer på PlayStation og Xbox

HQ

Helt siden det kom som en Early Access-tittel, har Void Interactives Ready or Not vist seg å være en stor hit blant fansen. I løpet av årene, og inn i den faktiske 1.0-lanseringen, har spillet solgt millioner og millioner av enheter, til det punktet at det nå har sendt hele 13 millioner eksemplarer totalt.

Denne suksessen kan delvis tilskrives konsollpublikummet for spillet, siden det debuterte på PlayStation og Xbox i sommer, har det nå allerede solgt tre millioner enheter på plattformene, og forbedret seg med ytterligere en million solgte eksemplarer siden 30. juli da det nådde to millioner markører.

Spørsmålet blir nå hvor mye lenger dette spillet kan gå, og når det vil passere milepælen på fire millioner solgte eksemplarer på konsoll.