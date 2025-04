Ready or Not har nå solgt over ni millioner eksemplarer

HQ

Til sommeren kommer utvikleren Void Interactive med sitt taktiske skytespill Ready or Not til konsoller. Men før det skjer, har studioet nå bekreftet at spillet fortsetter å prestere utrolig bra på Steam, ved nylig å overgå den svært imponerende milepælen på over ni millioner solgte eksemplarer i Valves butikk.

I en pressemelding får vi vite at Ready or Not nå har solgt ni millioner eksemplarer, og at det "raskt nærmer seg 10 millioner livstidsenheter".

I en kommentar til denne forbløffende innsatsen uttalte administrerende direktør Julio Rodriguez "Vårt flaggskip, det taktiske skytespillet Ready or Not, når en ny, stor milepæl: Vi kommer offisielt til PlayStation og Xbox denne sommeren. Vi nærmer oss 10 millioner solgte enheter på Steam, og vi gleder oss stort til å bringe opplevelsen til konsollspillere over hele verden."

Det er ingen tvil om at lanseringen av Ready or Not til konsoller også vil føre til en økning i salget, så det er ikke så rart å høre at spillet nærmer seg 15 millioner solgte enheter når vi når slutten av året.