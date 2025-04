Ready or Not: Here I Come-produksjonen har offisielt startet

Gode nyheter for alle skrekkfans. Variety rapporterer at innspillingen av oppfølgeren til Ready or Not startet i går etter en lang periode med forberedelser og rykter. Filmen har den passende tittelen Ready or Not: Here I Come, og praktisk talt hele rollebesetningen (inkludert hovedrolleinnehaveren Samara Weaving) er bekreftet å være tilbake.

HQ

Men det kommer selvfølgelig noen nye ansikter, og via Threads avsløres det nå at både Sarah Michelle Gellar og Elijah Wood skal være med. Når filmen får premiere er fortsatt ukjent, men det blir sannsynligvis i 2026.

Hva synes du om den originale Ready or Not fra 2019?