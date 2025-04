Ready or Not kommer til konsoller i sommer

HQ

Som en del av Galaxies Showcase har utvikleren Void Interactive nettopp avslørt at de planlegger å bringe det taktiske skytespillet Ready or Not til PS5 og Xbox Series X/S denne sommeren. Den faste datoen er ikke nevnt ennå, men innholdet i denne konsollutgaven er blitt forklart, og det vil i utgangspunktet være hele PC-versjonen med en liten mengde nytt innhold som også kommer til PC-utgaven samme dag.

I en pressemelding får vi vite at konsollversjonen vil by på 20 enspiller- eller online samarbeidsoppdrag, i tillegg til to nye oppdrag som kommer fra den gratis DLC-oppdateringen Stories from Los Suenos som lanseres samme dag. Konsollversjonen vil også ha muligheten til å kjøpe de to eksisterende betalte DLC-ene som legger til ytterligere seks nivåer (enten gjennom den dyrere deluxe-utgaven eller gjennom separat kjøp), pluss en rekke tilpasningsmuligheter for fans til å utstyre SWAT-teamet sitt etter eget ønske.

For konsollfans som ønsker å sikre seg en kopi av spillet tidlig, vil det bli tilbudt en forhåndsbestillingsbonus som gir tilgang til M32A1-granatkasteren, MK-V-pistolen og 590M-haglgeværet, og alle tre vil bli gjort gratis tilgjengelig for alle PC-eiere.

Ready or Not vil få både en fysisk og digital lansering på konsoller, med standard- og dag én-utgaven av spillet som selges for $ 49.99 / £ 44.99 / € 49.99 og deluxe-versjonen som koster $ 69.99 / € 69.99 / £ 59.99.

Kommer du til å spille Ready or Not på konsoll?