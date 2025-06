Ready or Not lanseres på PS5 og Xbox Series X/S neste måned

HQ

For en liten stund siden avslørte Void Interactive at det taktiske skytespillet Ready or Not ville komme til konsoller en gang i sommer, og avslutte en periode med PC-eksklusivitet. Da den kunngjøringen ble gjort, ble vi aldri fortalt den faste og nøyaktige utgivelsesdatoen for PS5- og Xbox Series X/S -utgavene, men vi vet det nå.

I en fersk trailer har det blitt avslørt at Ready or Not kommer til konsoller 15. juli 2025. Denne versjonen vil inneholde hele enspillerkampanjen med 18 oppdrag, to nye oppdrag, to DLC-er, massevis av tilpasningsmuligheter og til og med forhåndsbestillingsbonuser, som du kan lese mer om her.

Voids studiosjef, Chris Stone, uttalte om å bringe Ready or Not til konsoller: "Dette er en stor milepæl for alle som har vært involvert i utviklingen av Ready or Not, fra den første utviklingsfasen, til tidlig tilgang, til PC 1.0 og nå konsoller. Vårt fantastiske community har spilt en avgjørende rolle i å hjelpe oss med å forme dette neste kapittelet for Ready or Not, og vi ville ikke vært her uten deres verdifulle tilbakemeldinger i alle utviklingsstadier. Vi gleder oss til å ønske vårt helt nye konsollpublikum velkommen til Los Suenos og til å ta del i deres begeistring i sommer."

Du kan se den nyeste traileren for Ready or Not på konsoller nedenfor.