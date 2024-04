Ready or Not-oppfølgeren har et "f*cking banger" av et manus

Ready or Not er allment ansett som en av de beste skrekk-/thrillerfilmene i nyere tid. Med Samara Weaving i hovedrollen som en nygift kvinne som blir jaget av sine rike svigerforeldre på bryllupsnatten, spilte filmen i 2019 inn nesten ti ganger så mye som det opprinnelige budsjettet.

Nå har regissørene Tyler Gillett og Matt Bettinelli-Olpin bekreftet overfor Entertainment Weekly at det er klart for en oppfølger. "Vi er i ferd med å finne ut av det", sier Gillett. "Det er det vi vil si: Ready or Not 2 er under planlegging. Det vi kan si, er at det finnes et manus som er en absolutt f*cking banger av en oppfølger. Og uansett hvordan den blir laget, og uansett i hvilken egenskap vi hjelper til med å få den laget, er vi så glade for at det skjer. Den filmen er virkelig kjærligheten i våre kreative liv på mange måter."

Det virker som om vi bare venter på offisiell beskjed om at prosjektet får grønt lys. Med tanke på suksessen til den forrige filmen, og hvor raskt disse skrekkfilmene vanligvis kan lages, er det overraskende at vi ikke har sett en oppfølger allerede. Vi har jo allerede Blood & Honey 2, for guds skyld.