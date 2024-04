Ready or Not Utvikleren bekrefter at de nylig ble hacket

HQ

Nylig ble det rapportert at Void Interactive, utvikleren av Ready or Not, ble utsatt for en massiv hacking som førte til at rundt 4 TB data ble stjålet, inkludert hele kildekoden til det taktiske skytespillet. Dette har siden blitt bekreftet av studioet, som i et brev til Kotaku, Void Interactive, bekrefter at et hack har skjedd, men at det ikke var så alvorlig som fryktet.

Spesielt nevnes det at selv om noen av spillets kildekode var tilgjengelig, pluss noen få skjermbilder av kommende prosjekter fra utvikleren, ble ingen bruker- eller personalinformasjon stjålet under hackingen.

Void Interactive spesifikt nevnt, "Angriperne var i stand til å få tak i skjermbilder av prosjekt- og selskapsrelatert informasjon på toppnivå. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke innebærer noen lekkasje av sensitive data."

Når det gjelder hvorfor hackingen skjedde i utgangspunktet, nevnte Void Interactive at det skyldtes "kritiske sårbarheter" i TeamCitys skytjenestegrensesnitt, men at en etterforskning fortsatt pågår.