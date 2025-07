Ready or Not viser seg å bli en massiv suksess på konsoll: 1 million eksemplarer solgt på fire dager

HQ

Vi har vært ganske imponert over Ready or Not ved hvert tilfelle vi var i stand til å prøve det. Enten det var i Early Access-formatet eller i 1.0-versjonen, hver gang vi spilte spillet, var vi fornøyde med hva Void Interactive hadde levert. Konsollspillere er tydeligvis enige.

Vi sier dette fordi utvikleren nå har avslørt at Ready or Not allerede har solgt én million eksemplarer på konsoll. Dette er spesielt imponerende ettersom spillet har nådd denne milepælen på så lite som fire dager, noe som viser at interessen for prosjektet har vært svært høy.

Voids administrerende direktør Julio Rodriguez uttalte følgende om denne bragden: "Da vi lanserte Ready or Not på PC, tok det omtrent 36 dager å nå 1 million solgte enheter. På konsoll tok det omtrent 3,6 dager. Jeg er utrolig stolt av teamet og det vi har oppnådd sammen. Det er et stort øyeblikk - og et øyeblikk vi ikke tar for gitt."

For ytterligere referanse har dette økt salget av spillet til over 10 millioner, noe som beviser at interessen for dette spennende og utfordrende skytespillet er svært høy.

Har du spilt Ready or Not ennå, og i så fall på hvilken plattform?