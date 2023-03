Ready or Not-skapere "vil gjerne" lage en oppfølger

HQ

Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett har blitt en veldig stor duo i skrekkmiljøet etter den fantastiske Ready or Not, som ble en stor hit både i media og i billettsalg. Dette førte etter hvert til at de regisserte fjorårets Scream og nå også Scream VI.

Men folk ber fortsatt om en retur til Ready or Not for å se hva som skjer med Samara Weavings karakter som bare ønsket å gifte seg, når de ender opp i et fryktelig spill med gjemsel. Heldigvis virker det som Bettinelli-Olpin og Gillett er veldig åpne for dette. Da ComicBook.com spurte om en oppfølger og om de ville lage den, svarte Bettinelli-Olpin:

– Det er håpet. Det vil vi gjerne.»

Har du sett Ready or Not, og hvor interessert er du i en fortsettelse?