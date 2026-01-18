Reaksjoner fra lederne hvis land ble rammet av Trumps Grønlands-relaterte tollsatser

HQ

Lørdag kunngjorde Trump planer om å innføre nye tollsatser mot en gruppe europeiske land, og knyttet tiltakene til sitt krav om at USA skal få kjøpe Grønland. Kort tid etter reagerte ledere over hele Europa. Vi har samlet disse reaksjonene, og nedenfor følger svarene fra de åtte europeiske lederne hvis land ble direkte rammet av de foreslåtte tollsatsene.

Danmark:

Dette er en nyhetssak under utvikling...

Sverige (Ulf Kristersson):

Vi vil ikke la oss presse. Det er bare Danmark og Grønland som bestemmer i spørsmål som angår Danmark og Grønland. Jeg vil alltid stå opp for mitt land, og for våre allierte naboer. Dette er et EU-spørsmål som berører mange flere land enn de som nå blir utpekt. Sverige fører nå intensive samtaler med andre EU-land, Norge og Storbritannia for å få til en samordnet respons.

Norge (Jonas Gahr Støre):

Trusler hører ikke hjemme blant allierte. Norges posisjon er fast: Grønland er en del av Kongeriket Danmark. Norge støtter fullt ut Kongeriket Danmarks suverenitet. Det er bred enighet i NATO om behovet for å styrke sikkerheten i Arktis, inkludert på Grønland.

Finland (Alexander Stubb):

Blant allierte løses problemer best gjennom diskusjon, ikke gjennom press.

Å styrke den arktiske sikkerheten sammen med allierte er svært viktig for Finland. Dette er også formålet med den danskledede og allierte koordinerte aksjonen på Grønland.

De europeiske landene står samlet. Vi legger vekt på prinsippene om territoriell integritet og suverenitet. Vi støtter Danmark og Grønland.

Dialogen med USA fortsetter. Tolltariffer vil undergrave det transatlantiske forholdet og risikere en farlig nedadgående spiral.

Frankrike (Emmanuel Macron):

Frankrike er forpliktet til å sikre nasjonenes suverenitet og uavhengighet, både i Europa og andre steder. Dette styrer våre valg. Det underbygger vår forpliktelse til FN og til FN-pakten.

Det er på dette grunnlaget vi støtter og vil fortsette å støtte Ukraina, og det er på dette grunnlaget vi har bygget en koalisjon av villige for en robust og varig fred, for å forsvare disse prinsippene og vår sikkerhet.

Det er også på dette grunnlaget at vi har besluttet å delta i øvelsen som Danmark har organisert på Grønland. Vi står fullt og helt inne for denne beslutningen, fordi sikkerheten i Arktis og i Europas ytterkanter står på spill.

Ingen trusler eller skremsler kan påvirke oss - verken i Ukraina, på Grønland eller noe annet sted i verden når vi blir konfrontert med slike situasjoner.

Tolltrusler er uakseptable og hører ikke hjemme i denne sammenhengen. Europeerne vil reagere på en samlet og koordinert måte dersom de skulle bli bekreftet. Vi vil sørge for at europeisk suverenitet opprettholdes.

Det er i denne ånden jeg vil gå i dialog med våre europeiske partnere.

Tyskland:

Dette er en nyhetssak under utvikling...

Nederland:

Dette er en nyhetssak under utvikling...

Storbritannia (Keir Starmer):

Vår holdning til Grønland er veldig klar - det er en del av kongeriket Danmark, og dets fremtid er et anliggende for grønlenderne og danskene.

Vi har også gjort det klart at arktisk sikkerhet er et anliggende for hele NATO, og at alle allierte bør gjøre mer sammen for å håndtere trusselen fra Russland i ulike deler av Arktis.

Det er helt feil å pålegge allierte tariffer for å ivareta NATO-alliertes kollektive sikkerhet. Vi vil selvsagt ta opp dette direkte med den amerikanske administrasjonen.