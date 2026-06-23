Real Madrid Basketball har inngått en ny tiårskontrakt med EuroLeague

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Situasjonen mellom Real Madrid og EuroLeague har tatt en brå vending, og den spanske klubben har signert en ny kontraktsforlengelse med EuroLeague, der de forplikter seg til å spille i turneringen de neste ti årene, frem til 2036, og også til å delta i EuroLeagues nye format: lagene, som i dag er aksjonærer i ligaen, vil bli franchiser.

Eurohoops melder at Real Madrid, som hadde vært det eneste av de 13 aksjonærlagene i EuroLeague som ikke hadde inngått en avtale med turneringen og i stedet satset på NBA Europe, nå har inngått en avtale som skal godkjennes på det neste styremøtet i EuroLeague på fredag.

Når lagene blir franchiser, blir utkjøpsklausulen fra Euroligaen, som opprinnelig var på ti millioner euro, mangedoblet, ifølge AS, for å hindre at lag forlater konkurransen og slutter seg til den fremtidige NBA Europe.

Denne avtalen kommer etter noen dager med uro i Real Madrid Basket, der flere sentrale ledere i basketballaget har trukket seg, blant annet daglig leder Sergio Rodriguez, som sa opp etter ett år, og Juan Carlos Sánchez, som var daglig leder for basketballaget mellom 2010 og 2025, har kommet tilbake.