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Real Madrid Basketball «stjeler» treneren Pedro Martínez fra Valencia Basket

Real Madrid Basketball endte sesongen uten trofeer og må betale 5 millioner euro for å si opp Scariolo, pluss én million for å hente Pedro Martínez fra Valencia.

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Etter en sesong uten trofeer, noe som skjer for første gang siden 2011, har Real Madrid Basketball besluttet å si opp kontrakten med Sergio Scariolo, tidligere trener for det spanske landslaget, og vil ansette Pedro Martínez, treneren for Valencia Basket, som forlater det oransje laget etter to sesonger i sin andre periode.

Ifølge As var det tanken på å trene Real Madrid som tiltrakk Martínez, da det ville være hans første gang i et «stort» lag, etter å ha hatt to perioder i Valencia (først mellom 2015 og 2017, da han også vant Valencias eneste andre ligatittel), og også ha jobbet for Baskonia, Gran Canaria og Manresa. Det var imidlertid et hardt slag for Valencia, som forsøkte å hindre hans avgang med et motbud, men Martínez er fast bestemt på å slutte seg til Real Madrid, og den hvite klubben vil betale en utkjøpsklausul på én million euro. Madrid vil også betale en kompensasjon på fem millioner euro til Scariolo for å bryte kontrakten med to sesonger igjen.

Med Martínez oppnådde Valencia Basket en historisk plass i EuroLeague Final Four, vant den spanske Supercupen og forrige uke Liga ACB, etter å ha slått Barça 3–1 i finalen. Han mottok også prisen for sesongens beste trener.

Real Madrid Basketball «stjeler» treneren Pedro Martínez fra Valencia Basket
Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock

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