Real Madrid bekrefter at Dani Ceballos forlater klubben, og at han avstår fra ett års lønn

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Real Madrid har offisielt kunngjort at Dani Ceballos forlater klubben. Midtbanespilleren vil forlate klubben ett år før kontrakten utløper, og avstår fra lønnen for det siste året.

Ceballos, 29, kom til Real Madrid fra Real Betis i 2017, og tilbrakte to år på utlån hos Arsenal. I løpet av denne tiden vant han tre Champions League-titler, i 2018, 2022 og 2024, to La Liga-titler og én spansk cup, men til tross for at han spilte 215 kamper, ble han aldri fast i startoppstillingen under noen av trenerne han jobbet med, inkludert Zinedine Zidane i to perioder og Carlo Ancelotti. Selv om hans betydning økte i løpet av sin siste sesong under Ancelotti, ble han nok en gang fortrengt av Arbeloa i løpet av sine siste måneder i klubben.

Gjennom de syv sesongene han har vært en del av A-laget, spilte han 215 kamper og vant 16 titler: 3 europacup-titler, 4 klubb-VM-titler, 3 europeiske supercup-titler, 2 spanske seriemesterskap, 1 Copa del Rey og 3 spanske supercup-titler.

«Jeg drar med ro i sjelen etter å ha gitt alt for dette merket, etter å ha forsvart disse fargene med stolthet og av hele mitt hjerte, og med minner som vil forbli hos meg resten av livet. Real Madrid vil alltid være en del av meg, og jeg vil alltid være takknemlig», skrev Ceballos i et brev.

Fremtiden hans er usikker: Det har gått rykter om at han skal tilbake til barndomsklubben Betis, men det er lite sannsynlig at klubben fra Sevilla kan matche lønnen hans hos Real Madrid, som ifølge AS angivelig ligger på rundt 5 millioner.