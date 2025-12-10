Real Madrid bekrefter at Kylian Mbappé er tilgjengelig til kveldens kamp mot Manchester City

HQ

Kylian Mbappé spiller mot Manchester City i kveld likevel: Real Madrid og(fortsatt) trener Xabi Alonso ventet litt med å offentliggjøre troppen til kampen på Bernabéu, og den franske spissen, lagets og turneringens toppscorer så langt (han scoret fire mål i forrige kamp), er med, til tross for at han har en brukket finger i hånden og smerter i beinet.

Det er fortsatt ikke kjent om Mbappé blir inkludert i startoppstillingen eller om han starter på benken, men den etterlengtede duellen mellom Mbappé og Haaland vil tross alt finne sted. Mbappé står oppført sammen med spissene Vinícius Jr, Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Mastantuono og den tidligere Manchester City-spilleren Brahim Díaz.

Mbappé er inne, men de fleste forsvarsspillerne er ute

Mbappé har vært i startoppstillingen i alle 21 Real Madrid-kampene denne sesongen, og har spilt i 1838 minutter, mer enn noen i troppen, til og med mer enn Courtois (1800 minutter), ifølge As.

Han er et av få sikre kort for Xabi Alonso i laget, som må bygge et forsvar uten de fleste av de vanlige forsvarsspillerne (Carvajal, Militao, Huijsen, Alaba, Mendy, Camavinga og Trent er ute med skader), og derfor har han kalt inn tre spillere fra B-laget, Joan Martínez, Victor Valdepeñas og Jorge Cestero, som kanskje får sjansen i dag til å vise hva de er verdt foran Bernabéu.