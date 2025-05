Real Madrid bekrefter Carlo Ancelottis avgang

HQ

Rapportene og dekningen rundt Real Madrid og trenerdilemmaet har vært en svært synlig vending. Selv om Real Madrid ikke hadde kommet med noen offisiell uttalelse, visste alle med en smule interesse for fotballverdenen at Carlo Ancelotti var på vei ut og at Xabi Alonso ville forlate Bayer Leverkusen for å gå til Los Blancos. Nå er i hvert fall deler av det offisielt bekreftet.

I en uttalelse fra klubben, Real Madrid, forklarer de at de har kommet til enighet om å avslutte Ancelottis tid ved roret. Etter en flott karriere i Real Madrid, som inkluderte tre Champions Leagues, tre Club World Cups, tre European Super Cups, to LaLiga titler, to Copa del Rey trofeer, og to Spanish Super Cups, alt over seks sesonger, har Ancelotti blitt fristilt for å forfølge sitt neste karrieresteg som leder for det brasilianske landslaget.

President Florentino Perez uttalte følgende om Ancelottis avgang Real Madrid: Carlo Ancelotti vil for alltid være en del av den store madridista-familien. Vi føler oss utrolig beæret over å ha hatt muligheten til å nyte godt av en trener som har hjulpet oss med å oppnå så mye suksess, men som også har legemliggjort klubbens verdier på en så forbilledlig måte."

For å markere Ancelottis avgang vil Santiago Bernabeu hylle den italienske treneren denne helgen, i lagets siste hjemmekamp for sesongen mot Real Sociedad, en kamp der også Luka Modric tar avskjed, ettersom den kroatiske midtbanespilleren også forlater Real Madrid ved sesongslutt. Men i motsetning til Modric blir Ancelotti ikke værende på Club World Cup til sommeren...