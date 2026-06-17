Real Madrid bekrefter offisielt Bernardo Silva få timer før Portugals VM-debut

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Real Madrids tredje offisielle signering denne sommeren, etter trener José Mourinho og den spanske forsvarsspilleren Marc Cucurella, er nå bekreftet. «Real Madrid C. F. og Bernardo Silva har kommet til enighet om at han skal bli Real Madrid-spiller de neste to sesongene, frem til 30. juni 2028», heter det i den offisielle klubberklæringen som ble offentliggjort onsdag morgen.

Vi har visst om Silvas signering i nesten en uke, etter at det ble rapportert at Mourinho hadde bedt om spilleren, som var fri agent etter å ha tilbrakt ni år i Manchester City. Real Madrid grep inn og «stjal» den 32 år gamle midtbanespilleren, som tilsynelatende var på vei til Atlético de Madrid, etter en tidligere tilnærming til FC Barcelona. Nøyaktig samme strategi som de brukte med Marc Cucurella.

Faktisk bekreftet Real Madrid signeringen av Cucurella på mandag, timer før Spanias debut i VM. Real Madrid har nå bekreftet Silva timer før Portugals debut i VM, mot DR Kongo kl. 19:00 CEST, 18:00 BST. Tilfeldighet?

Real Madrid skal angivelig kunngjøre to nye spillere i løpet av de kommende dagene, Ibrahima Konaté (som spiller for det franske landslaget) og Denzel Dumfries (som spiller for det nederlandske landslaget), og begge har allerede debutert i FIFA-turneringen før de blir lagkamerater i Real Madrids forsvar.