Real Madrid bekrefter offisielt sommerens fjerde signering: Høyrebacken Denzel Dumfries

HQ

Real Madrid har offisielt kunngjort signeringen av den nederlandske spilleren Denzel Dumfries. Over en måned etter at Fabrizio Romano først rapporterte om saken, og før presidentvalget i Real Madrid, er den offisielle kunngjøringen nå kommet: «Real Madrid C.F. og Inter Milan har kommet til enighet om overgangen av spilleren Denzel Dumfries, som vil være tilknyttet klubben vår de neste fire sesongene, frem til 30. juni 2030». Ifølge rapporter skal Madrid betale 20 millioner euro til den italienske klubben.

Dumfries har spilt for Inter Milan siden 2021 og skal erstatte høyrebacken Dani Carvajal, som har forlatt klubben. Nå er det opp til Mourinho å avgjøre hvem som skal starte på den posisjonen: Dumfries eller Trent Alexander-Arnold.

Den hvite klubben har nå bekreftet alle de fire rapporterte signeringene denne sommeren: Marc Cucurella, Bernardo Silva og Ibrahima Konaté. Det ryktes at det kommer flere, sannsynligvis forhandlet frem og kunngjort etter at VM er over om nøyaktig to uker, men til tross for ryktene benektet klubben for to dager siden offisielt at de var interessert i å hente midtbanespilleren Enzo Fernández fra Chelsea...