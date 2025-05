Real Madrid bekrefter offisielt Trent Alexander-Arnold som ny spiller, og slutter seg til i tide til klubb-VM

HQ

Real Madrid har offisielt annonsert signeringen av Trent Alexander-Arnold, den tidligere Liverpool-legenden som blir Real Madrid-spiller neste mandag, med en seksårskontrakt som utløper 30. juni 2031. Det var få som var i tvil om at forsvarsspilleren skulle slutte seg til den spanske storklubben, etter at han bekreftet at han forlot klubben han hadde spilt i siden han var seks år gammel.

"Real Madrid C.F. og Liverpool FC har kommet til enighet om en avtale som vil knytte Trent Alexander-Arnold til vår klubb de neste seks sesongene, fra 1. juni 2025 til 30. juni 2031", skriver klubben på merengue i en uttalelse. "Den 26 år gamle engelske landslagsspilleren kommer til oss etter å ha vunnet ni titler med Liverpool: én Champions League-tittel, én verdensmesterskap for klubblag, én europeisk supercup, to Premier League-titler, én FA-cup, to ligacuper og én FA Super Cup".

Alexander-Arnold er sommerens andre bekreftede signering, etter Dean Huijsen, og begge skal spille i VM for klubblag, som starter i USA 14. juni. Under turneringen vil de bli en del av troppen til Lucas Vázquez og Luka Modric, to spillere som er kjent for å forlate klubben etter at FIFA-turneringen er over og neste sesong begynner.

Real Madrid jobber også aktivt med å signere en tredje forsvarsspiller, Álvaro Carreras, men det er uklart, og blir mer og mer usannsynlig for hver dag som går, om han rekker å komme i tide til klubb-VM. Nico Paz, som i fjor ble solgt til Como, forventes også å komme tilbake. Etter turneringen er det ventet at klubben vil hente en ny midtbanespiller, men ikke før.