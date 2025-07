Real Madrid ber om utsettelse av debutkampen i LaLiga på grunn av kompromiss i klubb-VM

HQ

Overbelastningen for fotballspillere, med tanke på alle nasjonale og internasjonale konkurranser som spillerne må spille med sine klubber og nasjoner, har vært gjenstand for debatt i årevis, og spesielt i år, med tanke på at FIFAs verdensmesterskap for klubblag avsluttes bare en knapp måned før sesongen 2025/26 begynner.

Real Madrid er en av de fire semifinalistene som fortsatt kan spille fotball frem til neste søndag, 13. juli, dersom de når finalen. Etter det blir det en kort ferie før treningen begynner før LaLiga starter, etter planen helgen mellom 15. og 19. august.

Real Madrids debutkamp blir mandag 19. august, mot Osasuna. Klubben har imidlertid formelt bedt om utsettelse av kampen i dag, og foreslår datoen 29. oktober, ifølge SER. Dermed vil spillerne få en ekstra uke med hvile før sesongens første kamp, som er mot Real Oviedo 24. august.

Real Madrid sier at Osasuna har gått med på endringen, og nå avhenger det av LaLiga, ledet av Javier Tebas, kjent for sin apati mot Real Madrid-president Florentino Pérez, for å godkjenne endringen.