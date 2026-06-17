Real Madrid ber UEFA om å iverksette disiplinærtiltak mot Barcelona i forbindelse med Negreira-saken

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Real Madrid har gjenopptatt «Negreira-saken», som gjelder etterforskningen av utbetalinger fra FC Barcelona til José María Enríquez Negreira, tidligere visepresident i det tekniske dommerutvalget i Det spanske fotballforbundet (som nå er 80 år og lider av demens), omtrent 8,4 millioner euro utbetalt mellom 2001 og 2018.

Mistanken om sportslig svindel – i en sak der klubben i hemmelighet betalte en av lederne for dommerne i Spania – har preget forholdet mellom klubbene siden saken kom for dagen i 2023, og nå sier Real Madrid at de sender UEFA en skriftlig uttalelse der de hevder at det foreligger betydelige bevis som på en avgjørende måte underbygger de indikasjonene som allerede har vært kjent fra begynnelsen av, angående eksistensen av langvarige, uoversiktlige utbetalinger uten noen verifiserbar begrunnelse».

Klubben hevder at disse fakta utgjør «en systemisk risiko av ytterste alvor for konkurransenes integritet, da de avslører eksistensen av en struktur for urettmessig innflytelse over dommerorganet, noe som er uforenlig med de grunnleggende prinsippene om konkurransemessig likhet, nøytralitet, upartiskhet og uforutsigbarhet i sportslige resultater.»

Real Madrids president Florentino Pérez kunngjorde tidligere, på en pressekonferanse i mai i fjor, at rapporten de skulle sende til UEFA var på over 500 sider, og beskrev Negreira-saken som «det verste korrupsjonstilfellet i idrettens historie».

Hensikten er at UEFA skal gjenoppta den disiplinærsaken som tidligere ble innledet, «vedta passende disiplinære og gjenopprettende tiltak» mot FC Barcelona, «uavhengig av den pågående rettssaken».