Real Madrid besøker Valencia i kveld: splittet i en voldsom rivalisering, forent i solidaritet

Real Madrid spiller i kveld sin første kamp i 2025, et besøk til Valencia i LaLiga, en kamp som tidligere ble utsatt fra begynnelsen av november på grunn av de dødelige oversvømmelsene i Valencia. Med denne kampen vil Real Madrid endelig ta igjen FC Barcelona i antall spilte kamper, og hvis de vinner, vil de ha en fordel på fem poeng over den katalanske klubben. For to måneder siden, etter Clásico, var de elleve poeng bak.

Dette er en veldig "symmetrisk" kamp: begge lagene ligger i hver sin ende av tabellen: Real Madrid ligger på andreplass, og Valencia ligger på 19. plass, nest sist. Det ser virkelig dårlig ut for Valencia, tradisjonelt et av de sterkeste lagene i Spania, vinner av åtte spanske cuper, og det siste laget som ikke heter Real Madrid, Atlético de Madrid eller FC Barcelona til å vinne LaLiga (i 2004).

Real Madrid har en forferdelig merittliste på Mestalla

Real Madrid har imidlertid en svært dårlig statistikk i Valencia: På de ti siste ligakampene på Mestalla, Valencias stadion, har de bare vunnet to (med tre uavgjorte og fem tap). Så langt har Valencia bare vunnet kamper denne sesongen, en katastrofal statistikk som førte til at treneren Rubén Baraja fikk sparken. Carlos Corberán, tidligere manager for West Bromwich Albion i League One, ble ansatt i stedet.

Det er enda mer ekstra sportslig kuriosa i denne kampen, ettersom Valencia-fansen er spesielt opprørt over Vinícius jr. som utvilsomt vil være hovedpersonen i kveldens tropp. I 2023 ble Vinícius utsatt for rasistiske fornærmelser, noe som førte til delvis stenging av stadion.

Til tross for rivaliseringen sto begge lagene nylig samlet da Valencia ble rammet av de dødelige ettervirkningene av kaldfronten 29. oktober, som krevde over 200 menneskeliv og ødela tusenvis av hjem. Real Madrid donerte en million euro og installerte et gigantisk Senyera, et valenciansk flagg.

Valencia har bekreftet at de vil gi en slags hyllest til Real Madrid og president Florentino Pérez. Så i hvert fall i noen minutter er det ventet at fløyter vil bli til applaus, og at begge lagene vil vise solidaritet med de tusenvis av menneskene som er rammet av naturkatastrofen.