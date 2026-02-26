Real Madrid bortviser supporter som gjorde nazihilsen på Bernabéu
Real Madrid identifiserte en supporter som gjorde nazihilsen like før kampen mot Benfica.
Returoppgjøret Real Madrid mot Benfica gikk stort sett uten episoder. Madrid vant 2-1, med mål av Tchouaméni og Vinícius, for en 3-1 global, og når åttendedelsfinalen i Champions League, og legger bak seg problemene fra 4-2-tapet en måned tidligere. Uten Prestianni på banen og Mourinho på benken ble det ikke flere bråk, og skjebnen til Benfica-spilleren som skal ha kalt Vinícius for "ape" ligger i hendene på UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærorgan.
Klubben måtte imidlertid gripe inn da TV-kameraer fanget opp en tilskuer som gjorde nazihilsen på animasjonstribunen på Bernabéu like før kampstart. "Real Madrid C.F. kunngjør at de har bedt klubbens disiplinærkomité om å iverksette en umiddelbar utvisningsprosedyre for medlemmet som ble fanget på TV-kameraer mens han gjorde nazihilsen i området der Animasjonstribunen befinner seg", opplyser klubben. Medlemmet ble bortvist av stadionets sikkerhetspersonell.
"Real Madrid fordømmer denne typen gester og uttrykk som oppfordrer til vold og hat i idretten og i samfunnet", la de til.