Real Madrid bortviser supporter som gjorde nazihilsen på Bernabéu

Returoppgjøret Real Madrid mot Benfica gikk stort sett uten episoder. Madrid vant 2-1, med mål av Tchouaméni og Vinícius, for en 3-1 global, og når åttendedelsfinalen i Champions League, og legger bak seg problemene fra 4-2-tapet en måned tidligere. Uten Prestianni på banen og Mourinho på benken ble det ikke flere bråk, og skjebnen til Benfica-spilleren som skal ha kalt Vinícius for "ape" ligger i hendene på UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærorgan.

Klubben måtte imidlertid gripe inn da TV-kameraer fanget opp en tilskuer som gjorde nazihilsen på animasjonstribunen på Bernabéu like før kampstart. "Real Madrid C.F. kunngjør at de har bedt klubbens disiplinærkomité om å iverksette en umiddelbar utvisningsprosedyre for medlemmet som ble fanget på TV-kameraer mens han gjorde nazihilsen i området der Animasjonstribunen befinner seg", opplyser klubben. Medlemmet ble bortvist av stadionets sikkerhetspersonell.

"Real Madrid fordømmer denne typen gester og uttrykk som oppfordrer til vold og hat i idretten og i samfunnet", la de til.