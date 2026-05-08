Real Madrid bøtelegger Valverde og Tchouaméni med 500 000 euro for krangelen

Real Madrid har bøtelagt spillerne Fede Valverde og Aurélien Tchouaméni med 500.000 euro, etter slåsskampen som brøt ut i garderoben torsdag, og som endte med at Valverde falt, slo hodet i et bord og måtte på sykehus.

"Begge spillerne møtte i dag for etterforskeren som er satt på saken. Under oppmøtet uttrykte spillerne full anger for det som skjedde og ba hverandre om unnskyldning", heter det i en offisiell uttalelse fra klubben.

"De ba om unnskyldning til klubben, lagkameratene, trenerteamet og fansen, og begge har stilt seg til disposisjon for Real Madrid for å akseptere den sanksjonen klubben anser som passende."

Bøtene på 500 000 euro vil ikke bli ledsaget av en sportslig sanksjon, noe som betyr at ingen av dem vil bli suspendert. Valverde ble imidlertid diagnostisert med et kranioencefalisk traume og trenger hvile mellom 10 og 14 dager, så han kommer sannsynligvis ikke til å spille igjen for Real Madrid denne sesongen... og noen stiller spørsmål ved om han vil være tilbake neste sesong.

Det varforskjellige versjoner av hva som skjedde. Valverde nektet for å ha slått noen eller blitt slått, og bare falt, mens kilder fra klubben sier at Tchouaméni slo ham i ansiktet etter at Valverde hele dagen hadde beskyldt ham for å være den som "lekket" informasjon om en annen krangel dagen før.