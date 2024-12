Real Madrid - Chelsea, Barcelona - Manchester City ... kampene du ikke må gå glipp av denne uken på WCL

HQ

UEFAs europeiske turneringer avsluttes denne uken, med siste kampdag i Women's Champions League. Det skjer dagen etter at UEFA har kunngjort en rekke endringer i kvinneturneringene, blant annet innføringen av en ny turnering, UEFA Europa Cup, samt en omlegging av neste sesongs Champions League, med 18 klubber i stedet for 16 og en ny ligafase som speiler herrenes nye format som ble lansert i år.

Dette er en av de største satsingene på kvinnefotball UEFA har gjort siden opprettelsen av Champions League, den gang kjent som UEFA Women's Cup, i 2001. Det vil bety flere muligheter til å konkurrere og mer penger for klubbene til å vokse.

Og hvis du tenker på å følge med på kvinnefotballen, er denne uken det beste tidspunktet å gjøre det på. Sjelden har så mange europeiske eliteklubber tørnet sammen på samme tid i løpet av bare to dager: Real Madrid mot Chelsea og Olympique Lyonnais - Wolfsburg i dag tirsdag, Barcelona - Manchester City og Arsenal - Bayern i morgen onsdag.

Dette er den siste uken i det siste året UEFA bruker det tradisjonelle gruppespillet i europeiske turneringer, med grupper på fire som spiller to kamper. Og det er ikke vanskelig å se hvorfor: Etter fem kampdager er gruppevinnerne avgjort.

UEFA

Når man ser på alle de fire gruppene, er det ingen tvil om hvilke to lag som kvalifiserer seg til kvartfinalene, og hvilke to lag som ryker ut. Det eneste som står på spill er hvem som går inn som gruppeleder, noe som vil avgjøre hvordan parene blir satt sammen, og med tanke på at lag som FC Barcelona og Real Madrid for øyeblikket kan ende opp som nummer to i sin gruppe, er det ikke sikkert at det er best å gå først.

Men tilfeldigvis er de åtte kampene som spilles i dag og i morgen alle mellom 1. og 2., og 3. og 4. i sine grupper, noe som betyr at det fortsatt vil være nok av interessante kamper å se på Europas øverste nivå.

Dette er alle kampene du kan se på Champions League denne uken:



Real Madrid - Chelsea: Tirsdag 17, 18:45 CET



Twente - Celtic: Tirsdag 17. oktober, 18:45 CET



Olympique Lyonnais - Wolfsburg: Tirsdag 17., kl. 21:00 CET



Roma - Galatasaray: Tirsdag 17., kl. 21:00 CET





FC Barcelona - Manchester City: Onsdag 18., 18:45 CET



Polten - Hammarby Onsdag 18, kl. 18:45 CET



Arsenal - Bayern: Onsdag 18., kl. 21:00 CET



Juventus - Valerenga: Onsdag 18. oktober, kl. 21:00 CET