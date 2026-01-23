Real Madrid er forpliktet til NBA Europe, og vil betale 500-1000 millioner euro for å bli med

HQ

Real Madrid opprettholder sitt engasjement i det nye NBA Europe-prosjektet, og ifølge spanske AS vil de ikke nøle med å forlate Euroleague, som for tiden er Europas største basketballklubbkonkurranse (som Real Madrid, en av grunnleggerne, har vunnet hele 11 ganger, senest i 2023) for å bli med i det planlagte NBA-prosjektet, som forventes å starte i 2027/28-sesongen.

Real Madrid "vil være gallionsfiguren i dette prosjektet hvis ingenting går galt; og det virker stadig mer usannsynlig at noe vil gå galt", ifølge AS, og vil gjøre en stor investering, mellom 500 og 1000 millioner euro ifølge Bloomberg, for å kreve en av de 12 faste plassene i den nye ligaen. De fire andre plassene vil være reservert for outsiderklubber som kan kvalifisere seg ved å vinne FIBAs Champions League og FIBAs andreliga Eurocup, men ikke for lagene som blir værende i Euroleague.

Blant de som er trofaste mot Euroleague, er Madrids største rival, FC Barcelona, som har signert en forlengelse av avtalen med Euroleague frem til 2036. Den er ikke irreversibel: Euroleague-lagene har en exit-klausul på 10 millioner euro, så hvis NBA Europe i fremtiden virker mer fristende enn Euroleague, må de betale 10 millioner til Euroleague for å forlate klubben.

ASVEL er et annet lag som forventes å forlate Euroleague, og vil bli med i FIBAs Champions League neste sesong, i håp om å gjøre seg fortjent til en plass i NBA Europe gjennom sportslige meritter.

Det ser ut til at NBA Europe for det meste vil bestå av nye franchiser opprettet i byer som Paris (de prøver å få PSG til å bygge et basketballag), Manchester (selv om verken Man United eller Man City har vist interesse), London, Athen, Istanbul (med Galatasaray som kanskje blir med i ligaen, mens Fenerbahçe og Efes blir værende i Euroleague), samt München, Berlin, Milano og Lyon.

Tror du NBA Europe-prosjektet vil lykkes?