Real Madrid er fortsatt overbevist om at dommerne er forutinntatte, til tross for et hjertelig besøk hos den spanske dommerkomiteen

HQ

Real Madrids korstog mot dommersystemet i Spania fortsetter, men "hjertelig", da en representant fra Real Madrid dro til CTA (den tekniske dommerkomiteen i Spania) for å se på bildene og VAR-samtalene fra kampen mot Espanyol for to uker siden, som Madrid tapte etter to kontroversielle dommeravgjørelser, noe som gjorde klubben rasende.

Luis Medina Cantalejo, president i CTA, sa at møtet med de to Real Madrid-direktørene, inkludert José Ángel Sánchez, administrerende direktør i Real Madrid, "ble holdt på en hjertelig måte, med absolutt respekt fra begge sider. Vi har snakket sammen, og det er alltid bra å gjøre det. Konklusjonen er at det aldri skader å sette seg ned og hver og en av oss gir uttrykk for våre synspunkter. Det har vært positivt fra CTAs side".

Ifølge kilder fra RTVE eller As, opprettholder Real Madrid sin oppfatning om at CTA fortsatt retter seg spesifikt mot klubben og at dommere i Spania er partiske mot klubben, og ikke ble overbevist av forklaringene gitt av Medina Cantalejo.

Det skal bemerkes at en klubb som fysisk besøker CTAs kontorer for å gjennomgå denne typen filer (som ikke kan sendes) ikke er noe uvanlig, og mange klubber gjør det... men denne saken fikk ekstraordinær medieoppmerksomhet da Real Madrid publiserte et brev der de sa at dommersystemet var "korrupt", noe som ble besvart av LaLiga-presidenten som sa at Real Madrid"hadde mistet forstanden".

"I dag har vi sett de aktuelle kampene, med alle lydopptakene, fra start til slutt. De to representantene fra Real Madrid har stilt spørsmålene, de må vite hvem som har sagt noe, og de har blitt fortalt med full åpenhet", sa Medina Cantalejo.