Real Madrid er igjen det mest verdifulle ikke-amerikanske idrettslaget i verden

Forbes har sluppet den vanlige listen over de mest verdifulle idrettslagene i verden, og til ingens overraskelse domineres den av NFL-lag, med litt NBA innimellom. Dallas Cowboys er det desidert mest verdifulle laget på listen, verdt 13 milliarder dollar. De har vært det mest verdifulle laget hvert år siden 2016, etterfulgt av NBA-laget Golden State Warriors (11 milliarder dollar), men for første gang i år er Los Angeles Rams (10,5 milliarder dollar), New York Giants (10,1 milliarder dollar) og Los Angeles Lakers (10 milliarder dollar) med i ti-milliarders-klubben.

Du må helt ned til 20. plass for å finne et fotballag, eller noe annet lag enn amerikanske NBA, NFL eller MLB. Real Madrid er nummer 20 med 6,75 milliarder dollar, Manchester United er nummer 24 med 6,6 milliarder dollar, FC Barcelona er nummer 42 med 5,65 milliarder dollar og Liverpool er nummer 48 med 5,4 milliarder dollar. Manchester City, Bayern München og Paris Saint-Germain var med på listen i 2024, men falt ned i 2025.

Topp 50 har også to F1-team: Ferrari (26) til 6,5 milliarder dollar og Mercedes (34) til 6 milliarder dollar. Totalt 30 NFL-lag, 12 NBA-lag, 2 MLB-lag, 2 LaLiga-lag, 2 Premier League-lag og 2 Formel 1-lag. Ifølge Forbes er disse 50 lagene verdt mer enn 353 milliarder dollar, en økning på 22 % fra 2024 og mer enn en dobling fra for fire år siden, noe som tilskrives høyere avgifter for medierettigheter.