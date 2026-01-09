Real Madrid er uheldige med et kampprogram med mindre enn 72 timers hvile mellom de kommende kampene

HQ

Tidsplanene for neste runde i den spanske cupen, eller Copa del Rey, er offentliggjort, og Real Madrid får en lang periode med kamper etter kvalifiseringen til Super Cup-finalen mot Barcelona, som spilles søndag 11. januar kl. 20:00 CET, 19:00 GMT, i Saudi-Arabia.

Etter den kampen (som ikke kan ha forlenget spilletid, og i tilfelle den ender uavgjort går direkte til straffesparkkonkurranse), skal Real Madrid møte Albacete i Copa del Reys åttedelsfinale onsdag 14. januar kl. 21:00 CET, 20:00 GMT. Det betyr at de vil ha litt mindre enn 72 timers hvile mellom kampene (rundt 71 timer), noe som er anbefalingen fra FIFA for å beskytte spillernes helse og sikre god restitusjon... selv om det ikke er en offisiell regel.

Det blir verre i neste kamp, en LaLiga-kamp mot Levante, som spilles lørdag 17. januar kl. 14:00 CET, 13:00 GMT. Det betyr at det blir 63 timer (eller mindre hvis Copa-kampen ender i tilleggstid) mellom kampene. Men når vi ser fremover, er det veldig lite rom, ettersom Los Blancos vil fortsette å ha kamper hver 3. eller 4. dag, medregnet de to gjenværende Champions League-kampene den 20. og 28. januar...

Åttendedelsfinalene i den spanske cupen:



Real Sociedad - Osasuna: Tirsdag 13. januar kl. 21.00 CET



Cultural Leonesa - Athletic Club: Tirsdag 13. januar kl. 21:00 CET



Deportivo - Atlético Madrid: Tirsdag 13. januar kl. 21:00 CET



Real Betis mot Elche: Onsdag 14. januar kl. 21:00 CET



Alavés mot Rayo Vallecano: Onsdag 14. januar kl. 21:00 CET



Albacete mot Real Madrid: Onsdag 14. januar kl. 21:00 CET



Burgos mot Valencia: Torsdag 15. januar kl. 21:00 CET



Racing mot Barcelona: Torsdag 15. januar kl. 21:00 CET

