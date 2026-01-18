Real Madrid-fansen plystrer spillerne på Bernabéu, og noen ber om Florentino Pérez' avgang

HQ

Real Madrid-fansen er på et lavmål i forholdet til klubben etter en rekke skuffelser, fra tapet for Barcelona i den spanske supercupen, sparkingen av trener Xabi Alonso og den katastrofale debuten til Álvaro Arbeloa som ny manager: et åttedelsfinaleuttak fra Copa del Rey mot andredivisjonsklubben Albacete.

Så på lørdag, i den første ligakampen for Arbeloa som trener, nølte ikke fansen med å plystre til spillerne på Santiago Bernabéu-stadion, og Vinícius jr., Jude Bellingham og Fede Valverde var de som fikk flest fløyter da navnene deres ble ropt opp i høyttalerne. Stjernestatusen deres og skuffende prestasjoner, som ikke har holdt mål, har fått fansen til å vende dem ryggen.

Arbeloa sa på en pressekonferanse etter kampen at "Jeg vet hvor disse tilropene og kampanjene kommer fra. De kommer fra folk som ikke liker Real Madrid ". Noen av buingene var rettet mot klubbpresident Florentino Pérez, og noen ba om hans avgang.

Arbeloa, som har jobbet som manager for Real Madrid siden 2020, først på ungdomslagene og siden i fjor på reservelaget Real Madrid Castilla, forsvarte presidenten. "Det er en glede å ha en president som er den viktigste figuren i denne klubbens historie, ved siden av Santiago Bernabeu. Han har oppnådd alt, og jeg vet hvor disse sangene kommer fra."

Kampen på lørdag endte med seier for Real Madrid, med mål av Kylian Mbappé og Raúl Asencio, og dermed ligger de ett poeng bak FC Barcelona, som venter på resultatet av kampen mot Real Sociedad søndag kl. 21:00 CET, 20:00 GMT.