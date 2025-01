Real Madrid-fansen vil ha bort Ancelotti etter nok en ydmykelse mot Barcelona

HQ

Real Madrid ble nok en gang banket av FC Barcelona i en Clásico denne sesongen, i Super Cup-finalen. Hele laget var forferdelig, spesielt forsvaret, men mest kritikk får Carlo Ancelottis avgjørelser, som å insistere på Tchouameni og Lucas Vázquez i forsvaret, i stedet for å velge Raúl Asencio, som har gjort det mer enn bra på disse posisjonene i det siste.

I motsetning til andre ganger, når Ancelotti er positiv selv med dårlige resultater, prøvde ikke den italienske manageren å gjemme seg fra virkeligheten. "Kampen var ikke bra fra første til siste minutt. Jeg er trist over kampen som helhet. Jeg kan ikke ta noe fra den, bortsett fra Mbappés prestasjon", men han nektet å legge skylden på noen: "Jeg kommer ikke til å navngi noen. Det var et kollektivt problem."

Den beste nyheten er at massakren stoppet på fem mål, sannsynligvis takket være at Barcelona mistet en spiller. I de siste 35 minuttene eide Real Madrid ballen, men gjorde ikke noe med den. 5-2 er et forferdelig resultat, men ikke det verste Real Madrid har opplevd mot Barcelona (i 2009 tapte de 6-2 på Bernabéu), og det betyr sannsynligvis at Ancelotti beholder sin rolle som Real Madrid-trener inntil videre.

Real Madrid-fansen ønsker at Carlo Ancelotti får sparken

Det har hele tiden vært planen til Florentino Pérez at Ancelotti skal avslutte denne sesongen i Real Madrid, selv om det for noen måneder siden gikk rykter om at Ancelotti neste sesong skulle erstattes av Xabi Alonso, som går av ett år før kontrakten hans går ut (2026). Men når man leser reaksjonene etter kampen, er det tydelig at en stor del av Madrid-supporterne ønsker ham bort: "Selv et småbarn lærer av sine feil raskere enn Ancelotti gjør", sier @MLGY23.

En annen fan, @killeures, mener at en 17 år gammel Leo Messi ville blitt benket hvis det var opp til Ancelotti, med tanke på hans forkjærlighet for å la yngre spillere få minutter, helt motsatt av Barcelona. Andre brukere svarer at hvis Ancelotti hadde Lamine Yamal, ville han vært utlånt til et tredjedivisjonslag...