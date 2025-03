Real Madrid får advarsel fra UEFA: Bernabéu kan bli delvis stengt etter homofobiske tilrop til Guardiola

HQ

UEFA har kunngjort en sanksjon mot Real Madrid, på grunn av fornærmelser fra noen fans mot trener Pep Guardiola under returoppgjøret mot Manchester City i forrige uke. Champions League play-off mot Manchester City i forrige uke. Sanksjonen innebærer en bot på 30 000 euro (24 800 pund) og delvis stenging av 500 seter på stadion til neste hjemmekamp på Bernabéu i en UEFA-turnering, som Champions League.

Sanksjonen vil imidlertid ikke finne sted med mindre en lignende overtredelse finner sted i løpet av de neste to årene. Det er en advarsel, og det er ikke rapportert om noen spesifikk hendelse som utløser advarselen, selv om det antas at det dreier seg om homofobiske tilrop mot Guardiola.

UEFA sier at de har brukt paragraf 14.2 i disiplinærreglementet, som viser til at en av flere supportere har deltatt i "fornærmelser mot menneskeverdet, uansett grunn, inkludert hudfarge, rase, religion, etnisk opprinnelse, kjønn eller seksuell legning". Den spanske avisen El País skriver at det dreier seg om en sang som noen av supporterne skal ha sunget mot den katalanske manageren: "Å Guardiola, du ser så tynn ut. Først var det dopet. Nå kan du bli sett i Chueca" (Chueca er et LGTB+-nabolag i Madrid).