Real Madrid står overfor en ny basketball Clásico i EuroLeague

Real Madrid vant gårsdagens Clásico i basketball Euroleague, som ble spilt i Madrid, med et veldig tett resultat som har en enorm betydning for begge lagene, som sliter denne sesongen, ettersom de ligger på nedre halvdel av tabellen (Real Madrid tiende, Barça ellevte av atten) med få kamper igjen. Kampen om play-off-plassene vil være vanskelig for begge lag, men ikke umulig, selv om de må fikse en veldig dårlig rekke tap den siste tiden.

Til tross for 96-91-seieren til Madrid, tok Barça ledelsen det meste av første omgang, men pausen føltes bra for Madrid-spillerne, som aldri gikk bak poengsummen, til tross for at de slapp inn en elleve poengs innflytelse til bare fem i de siste øyeblikkene, og bare ett tre minutter før pause.

EuroLeague avslutter den ordinære sesongen 11. april. Bare de åtte lagene i den 18 lag store ligaen får plass i sluttspillet: de seks beste lagene og to overlevende lag i et play-in-oppgjør, som spilles mellom 22. april og 7. mai. Final Four vil i år for første gang finne sted i Abu Dhabi.