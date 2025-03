Real Madrid får første runde, Arsenal slår ut PSV: oppsummering av første dag av Champions League åttedelsfinalenDen

HQ

Den første dagen av Champions League åttedelsfinalen ble avsluttet: Real Madrid, Aston Villa og Arsenal har en fordel foran neste onsdags kamper. Aston Villa åpnet kampdagen på ettermiddagen, med 3-1 borte mot Club Brugge. Den belgiske klubben får en vanskelig, nesten umulig oppgave med å komme tilbake fra to baklengsmål neste uke på Villa Park.

For PSV er det over og ut: De har tapt 1-7 hjemme i Eindhoven mot Arsenal, den nest sterkeste engelske klubben i år, som skal spille i London neste uke med et utrolig forsprang på seks poeng. Det vil være helt umulig for det nederlandske laget å komme seg etter det. I tilfelle det var noen tvil, var det første gang at en gjest scorer 7 mål Champions League knockout stage match.

Kveldens mest profilerte kamp var utvilsomt Real Madrid mot Atlético de Madrid, som endte med 2-1-seier for lokalbefolkningen på Bernabéu, etter en enormt tett kamp med tre flotte mål: Rodrygo og Brahim for Madrid, Julián Álvarez for Atleti. Returoppgjøret spilles på Metropolitano, Atletis stadion, så alt er fortsatt åpent for neste uke. Som Simeone liker å dag, den ene kampen etter den andre.

Den eneste uavgjortkampen så langt var mellom Borussia Dortmund og Lille. Borussia går glipp av sjansen til å ta seg videre i knock-out på hjemmebane, og Lille får kjempe en dag til etter en forglemmelig sesong: Femteplass i Ligue 1, og skamfullt slått ut av den franske cupen...

Onsdag får vi se flere spennende kamper, blant annet to høydepunkter: Paris Saint-Germain mot Liverpool og Bayern München mot Bayer Leverkusen.