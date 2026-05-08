Real Madrid, Fede Valverde og "en tyster" forteller ulike historier om slåsskampen med Tchouameni i garderoben

Real Madrid sendte torsdag kveld ut en uttalelse om hendelsen som skjedde mellom spillerne Aurelien Tchouameni og Fede Valverde, som var involvert i en opphetet krangel som startet onsdag og brøt ut igjen torsdag, og som endte med at Tchouameni skal ha dyttet Valverde, som falt og slo hodet i et bord, og ble kjørt til sykehus.

Klubben kunngjorde at "etter hendelsene som skjedde i morges under førstelagets trening, har klubben besluttet å åpne en disiplinærsak mot våre spillere Federico Valverde og Aurélien Tchouameni. Klubben vil oppdatere om avgjørelsene i begge sakene når de interne prosedyrene er fullført."

Ifølge El País vil klubben iverksette økonomiske sanksjoner mot spillerne, men ikke sportslige utestengelser, slik at Tchouameni vil kunne spille i Clásico mot Barcelona. Valverde ble diagnostisert med et kranioencefalisk traume og trenger hvile mellom 10 og 14 dager, så han kommer sannsynligvis ikke til å spille igjen for Real Madrid denne sesongen.

Uoffisiell versjon av kampen mellom Tchouameni og Valverde

Naturligvis er det forskjellige versjoner av historien. Ifølge kilder nær klubben, via AS, beskyldte Valverde Tchouameni for å ha lekket til pressen deres krangel dagen før, og nektet for å ha hilst på spilleren. Den franske spilleren nektet for beskyldningene, og tok med seg krangelen til treningen, hvor han satte inn uforholdsmessige taklinger, uten at trener Arbeloa gjorde noe.

I garderoben fortsatte Valverde å beskylde Tchouameni for å være en "tyster", og etter sigende skal Tchouameni ha gitt Valverde et slag som traff ham i hodet, han falt og fikk et kutt i hodet som følge av fallet, og var halvt bevisstløs og måtte kjøres i rullestol til sykehuset, hvor han ble sydd.

Valverde nekter for å ha vært i slåsskamp i Real Madrids garderobe

Fede Valverde fortalte en annen historie i en lengre uttalelse på Instagram kort tid etter klubbens uttalelse torsdag kveld, og sa at "min lagkamerat slo meg ikke på noe tidspunkt, og jeg slo ham heller ikke, selv om jeg forstår at det for mange av dere er lettere å tro at vi havnet i et slagsmål eller at det var med vilje, men det skjedde ikke", skrev han.

"Jeg er lei for det", la han til. "Jeg er virkelig lei meg fordi denne situasjonen sårer meg, og øyeblikket vi går gjennom sårer meg. Real Madrid er noe av det viktigste i livet mitt, og jeg kan ikke være likegyldig".