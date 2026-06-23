Real Madrid forbereder en millionavtale for Felicia Schröder, som forventes å slå rekorden i kvinnefotball

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Real Madrid ønsker å gjøre et stort inntrykk på overgangsmarkedet for kvinnefotball og er i ferd med å sikre seg Felicia Schröder, en 19 år gammel svensk spiss som, til tross for sin unge alder, regnes som et av fotballens største talenter. Ifølge AS er avtalen mellom Real Madrid og BK Häcken «praktisk talt i boks», og det gjenstår bare å signere kontrakten.

Schröder debuterte på Häckens A-lag da hun var bare 16 år gammel, og scoret 30 mål på 26 seriekamper i 2025, da hun vant Damallsvenskan, den svenske ligaen, samt den første utgaven av UEFA Women’s Europa Cup i 2025/26.

Daniel Kristofferson i SportBladet melder også at Real Madrid var den ledende klubben i kampen om å signere den kommende stjernen, og slo Chelsea, og at klubben håpet å gjøre det til en rekordavtale, som ville gjort henne til den dyreste signeringen i kvinnefotball (en rekord som for øyeblikket innehas av Grace Geyoro, som ble solgt fra PSG til London City Lionesses for 1,650 millioner euro, 1,430 millioner pund).

I Real Madrid vil hun lede lagets angrep sammen med en annen stjerne, Linda Caicedo, i håp om en dag å ta en bit av Barcelonas kake i spansk kvinnefotball.