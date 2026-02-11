Real Madrid forlater offisielt Super League og inngår en avtale med UEFA

HQ

Super League-prosjektet er offisielt over. Real Madrid, European Football Clubs (ECA, organisasjonen ledet av Nasser Al Khelaïfi) og UEFA har sendt en felles uttalelse med "en avtale til det beste for europeisk klubbfotball", noe som betyr slutten på Super League, en foreslått turnering annonsert i 2021 av Real Madrid-president Florentino Pérez, som ville utfordre UEFA Champions League ettersom den ville ha de beste fotballklubbene i Europa.

På grunn av overveldende negativ mottakelse fra fans og andre klubber trakk alle de opprinnelige grunnleggerne, som inkluderte Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Inter Milan, AC Milan, Juventus og Atlético de Madrid, tilbake sin støtte få dager etter kunngjøringen. Bare FC Barcelona fortsatte å støtte prosjektet, men trakk seg langsomt unna og kunngjorde forrige helg offisielt at de ville avslutte sin støtte.

I mellomtiden har UEFA hele tiden kritisert prosjektet som "elitistisk", noe som "vil ødelegge fotballen slik den er".

Offisiell uttalelse mellom UEFA, europeiske fotballklubber og Real Madrid "for den europeiske fotballens beste"

Onsdag 11. februar, nesten fem år etter den offisielle kunngjøringen om Super League i april 2021, blir planen skrinlagt, selv om den offisielle uttalelsen knapt nevner Super League.

"Etter måneder med diskusjoner i den europeiske fotballens beste interesse, kunngjør UEFA, European Football Clubs (EFC) og Real Madrid CF at de har kommet frem til en prinsippavtale for den europeiske klubbfotballens beste, som respekterer prinsippet om sportslig merittering med vekt på langsiktig bærekraft for klubbene og forbedring av supporteropplevelsen gjennom bruk av teknologi".

I uttalelsen står det bare at "denne prinsippavtalen vil også tjene til å løse deres juridiske tvister knyttet til European Super League, når slike prinsipper er gjennomført og implementert", men dette betyr slutten på prosjektet, og søksmålet mot UEFA fra Real Madrid og A22, sponsorene av Super League, som krevde 4500 millioner euro i kompensasjon, vil også bli oppgitt.