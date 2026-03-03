Real Madrid-forsvarer Antonio Rüdiger beskyldes for et forsettlig kne mot rival

HQ

Real Madrid tapte for andre kamp på rad i LaLiga, 1-0 mot Getafe på Bernabéu, i en kamp som hadde en stor kontrovers i en forseelse av Real Madrid-forsvarer Antonio Rüdiger over Getafes Diego Rico, i det 26. minutt.

Etter en duell med Arda Guler falt Getafe-forsvarer Diego Rico i bakken. Rüdiger, som løper for å forsøke å avskjære spilleren, stopper og snur seg brått og treffer med kneet Ricos ansikt og bryst.

Dommeren og VAR grep ikke inn i aksjonen, som ble protestert av spilleren og Getafes stab. Dommeren vurderte kneet som en utilsiktet kollisjon, og at Rüdiger ikke hadde til hensikt å treffe motspilleren, selv om mange stiller spørsmål ved om Rüdiger med vilje siktet med kneet for å treffe Getafe-spilleren, og sammenligner handlingen med tidligere forseelser av den tyske forsvarsspilleren.

Real Madrid tapte til slutt kampen 1-0, og tapte dermed fire poeng ned til Barcelona i LaLiga, og Franco Mastantuono ble utvist i det 95. minutt etter å ha fornærmet dommeren.