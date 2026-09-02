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Real Madrid-forsvareren Raúl Asencio er siktet for promillekjøring på Gran Canaria. Den 16. august ble han stoppet ved en rutinemessig kontroll klokken 06.30 og hadde fire ganger den lovlige promillegrensen, ifølge det lokale kanariske nyhetsmediet Atlántico Hoy.

Målingene viste henholdsvis 0,90 mg/l og 0,88 mg/l, mens den generelle grensen ligger på 0,25 mg/l. Siden dette utgjorde en forbrytelse mot trafikksikkerheten, ble saken behandlet i en hurtigprosedyre, og retten idømte ham en bot på 14 400 euro, som skal betales over fire måneder med en daglig rate på 120 euro, samt inndragning av førerkortet i åtte måneder.

Dette var ikke første gang den 23 år gamle fotballspilleren har stått for retten: i 2023 ble han arrestert for å ha spredt en seksuell video som involverte en mindreårig, filmet av tre av vennene hans.

Senterbacken, som mistet plassen i startoppstillingen til Real Madrid forrige sesong og pådro seg en muskelskade i høyre ben under en treningskamp i slutten av juli, ble ryktet å være til salgs, men sommerens overgangsvindu er over, og Asencio blir værende i Real Madrid, i håp om å overbevise Mourinho om å satse på ham.